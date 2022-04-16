عاجل.. روسيا: بريطانيا تؤجج الوضع في أوكرانيا عمدا

أعلنت روسيا، أن بريطانيا تؤجج الوضع في أوكرانيا عمدا بالاستمرار في مد كييف بالأسلحة الفتاكة، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأكدت روسيا، أن تحريض بريطانيا للدول الأخرى حتى تفرض عقوبات علينا أمر غير مقبول، مشيرة إلى أنّ طرد دبلوماسييها من مقدونيا الشمالية سيتسبب في عواقب سلبية طويلة الأمد.

وأعلنت روسيا، صباح اليوم، حظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها، وأدرجت وزيري الخارجية والدفاع في بريطانيا في القائمة السوداء.

روسيا تحظر جونسون من دخول أراضيها

ونوهت وزارة الدفاع البريطانية إنَّ القوات الروسية عملت على تدمير جسور وتفخيخ طرق أثناء انسحابها، مشيرة إلى وقوع أضرار كبيرة بالبنية التحتية في أوكرانيا بسبب القصف الروسي.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، وفرضت عدة دول غربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، وأجرت عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع حتى الوقت الحالي.