«رمضان في العالم».. اعرف عادات وتقاليد الشهر الكريم باليمن

استعرض برنامج «رمضان في العالم»، الذي تقدمه المذيعة مي إيهاب، على راديو «9090»، في حلقة اليوم عادات وتقاليد الشهر الكريم في دولة اليمن، إذ إن البرنامج قائم على استعراض عادات الشهر الكريم في مختلف دول العالم، كل دولة في حلقة خاصة.

وأوضح البرنامج أن أهل اليمن يودعون شهر شعبان باحتفالية «يا نفس ما تشتهي» وهي تكون بمثابة مسابقة بين السيدات في الطعام، والعائلة والصحاب يتجمعون ويتناولون الطعام مع بعضهم البعض.

الألعاب النارية تعم منازل اليمنيين قبل شهر رمضان

وأضافت «إيهاب»، أن العائلات المتخاصمة قبل شهر رمضان يتجمعون مع بعضهم البعض في شهر شعبان بنية التصالح، كما يعم المنازل ألعاب نارية تخرج من كل منزل يمني، موضحة: «زي البومب والصواريخ في مصر كده»، كما تتزين كافة المنازل بالزينة والفوانيس والأنوار، «المساجد بتبقى زحمة في كل الصلوات مش بس التراويح، كل الناس هنا ماشية تغني أناشيد، بتقول: (يا رمضان يابو الحماحم أدي لبي قرعة دراهم) وبتقول برضه: رمضان حق اللحالح .. العصيد والسمن مالح».

الليلة الشعبانية في اليمن

فيما قالت فاطمة ماهر من اليمن، إن ترحيب اليمنيين بشهر رمضان يأتي قبل بدء شهر رمضان من الأساس، إذ يبدأ من ليلة 15 شعبان، معقبة: «بنعمل في الليلة دي حاجة اسمها الشعبانية، كأنها يوم من أيام رمضان، وبناكل فيها الأكلات بتاعة رمضان، وبيكون فيه عزائم، والبيوت بتتجمع، أما في رمضان فإحنا بنستقبله بورد معين من القرآن الكريم، العائلة قبل رمضان بتضع جدول في البيت، وبتتجمع مع بعضها، وكل واحد يشوف يختم القرآن الكريم كام مرة، واللي بيختم أكتر بيكون ليه جائزة تشجيعية معنوية من الأسرة».