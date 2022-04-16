ليبية تتهم سائق تطبيق أجرة شهير بسرقة حقيبة بـ2000 دولار من المطار

اتهمت سيدة ليبية سائق سيارة يعمل لدى تطبيق سيارات أجرة، بالاستيلاء على حقيبتها أثناء توصيلها من مطار القاهرة إلى مدينتي، وفر هاربا، وعندما تواصلت معه رفض الاستجابة لطلبها إعادة الحقيبة له، وأغلق هاتفه، وتحرر محضر بالواقعة.

زيارة إلى الأقارب بمصر

تفاصيل الواقعة كما روتها السيدة رويدا محمد العابد، ليبية الجنسية، لـ«الوطن»، بدأت بقدومها من ليبيا إلى مصر عبر مطار القاهرة، وعندما وصلت استخدمت هاتفها المحمول في حجز سيارة عن طريق أحد تطبيقات سيارات الأجرة الشهيرة، وبالفعل حضر لها السائق أمام المطار واستقلت السيارة معه وأوصلها إلى مدينتي، لكنها أثناء نزولها من السيارة فوجئت به يمشي مسرعا قبل أن تتمكن من الحصول على حقيبتها التي بها أغراض تفوق قيمتها 2000 دولار أمريكي.

الشركة رفضت التعاون مع العميلة

وأضافت السيدة الليبية أنها لم تتمكن من التقاط أرقام السيارة ولم يكن لديها سوى رقم هاتف السائق الذي تواصلت معه ليقلها، وبالفعل تحدثت إليه لكنه أغلق الهاتف ولم يرد مرة أخرى، فتقدمت بشكوى للشركة المشغلة للسائق، لكن الشركة رفضت التعاون معها وإعطائها أي بيانات للسائق، فتوجهت إلى نقطة شرطة مدينتي وحررت المحضر رقم 5574 لسنة 2022، وطلبت إلقاء القبض على السائق بتهمة السرقة، واستعادة المسروقات.

أثق في الشرطة والقضاء

وأشارت السيدة الليبية أنها حضرت للقاهرة في زيارة لأحد أقاربها ولم تتوقع أن تتعرض لهذا الموقف في بلدها الثاني مصر، خاصة أنها من محبين مصر وأهلها، وعبرت عن كامل ثقتها في الشرطة والقضاء المصريين في استعادة مقتنياتها في أقرب وقت.