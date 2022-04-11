جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، وعدد من الأسلحة البيضاء، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 واللائحة رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ووفق بيان أصدرته إدارة الجمارك، اليوم الاثنين، تبين أنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيويورك على رحلة طائرة مصر للطيران رقم 986، اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية في الراكب «ح.ع.ع» مصري الجنسية قادم من أمريكا نظرا لارتباكه الشديد.

المضبوطات كانت بحوزة راكب مصري قادم من أمريكا

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم عرض الأمر على السيد أحمد سيد مدير الحركة المشرف على الصالة، الذي طلب من الراكب وضع حقائبه على جهاز الكشف بالأشعة والمعين عليه عماد جاب الله مأمور الفحص بالأشعة، الذي أفاد بوجود كثافات وأجسام معتمة.

ضبط ترامادول وماريجوانا

وبالعرض على تامر قاسم نائب مدير الإدارة، قام بتكليف أحمد سيد مدير الحركة وأحمد سعيد السيد، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 6 مطاوي مختلفة الأشكال والأحجام وكيس شفاف بلاستيك بداخله عشرون بذرة من بذور الماريجوانا المخدر، و8 عبوات زيت من نبات الماريجوانا المخدر، وعلبة بلاستيك صغيرة بها 45 قرص ترامادول مخدر، و3 بخاخات رادع (self-defence).

قرر صبحي ربيع مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 88 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

وقام بجرد وتحريز المضبوطات لجنة من أحمد سعيد وأحمد مجاهد مأموري الجمرك تحت إشراف، أحمد عمر مدير الحركة؛ تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي، خاصة بمطار القاهرة الدولي.