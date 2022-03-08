الداخلية تكشف ملابسات واقعة سرقة بالإكراه.. «حادث مروري» انتهى بـ«علقة»

كثّفت وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات ما نشره أحد المواقع الإخبارية، متضمّنا تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بالإكراه، ومحاولة اختطافه على خلفية حادث مروري مع قائدي سيارة أخرى وسرقة هاتفه المحمول وراتبه الشهري وتحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبيّن تلقي قسم شرطة الدقى بالجيزة، بلاغا من أحد المواطنين «مراسل بإحدى القنوات الإخبارية»، المجني عليه المعني بالخبر، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، بأنّه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم، اصطدم بإحدى السيارات «لا يعلم بياناتها أو قائدها» من الخلف دون قصد، ما أدى إلى حدوث تلفيات بسيارته، وعقب ذلك فوجئ بقائدها يتعدى عليه بالضرب ويحدث إصابته، ما دعاه لترك السيارة والهرب من مكان الواقعة.

وبالانتقال بصحبة المُبلغ عُثر على سيارته بمكان الواقعة، وأضاف بعدم عثوره على هاتفه المحمول وبعض المتعلقات الشخصية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة «شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة».

ضبط المتهمين

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما سيارة «قيادة أحدهما» وبها أثار إصلاح، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأنّ أحدهما هو محدث إصابة المجني عليه، كما تم بإرشادهما ضبط المتعلقات الشخصية الخاصة بالمُبلغ (الهاتف المحمول – مفتاح سيارته - رخصتي القيادة والتسيير – كارنيه تحقيق شخصية خاص به) المستولى عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية.