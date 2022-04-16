«الصحة»: مستشفى الهرم التخصصي ينجح في إجراء ٣ حالات قسطرة مخية علاجية

نجح قسم أمراض المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى الهرم التخصصي، بعمل ٣ حالات قسطرة مخية علاجية وعمل توسيع وتركيب دعامة لثلاث حالات تعاني من ضيق شديد بالشريان القاعدي الخلفي، وكانت تسبب جلطات متكررة، ونسبة الوفاة من هذه الجلطات كبيرة.

كما تم عمل التوسيع وتركيب الدعامة للحالات الثلاثة عن طريق القسطرة متناهية الصغر، وهي خدمة مقدمة من مستشفى الهرم، وهي من العمليات الخطيرة، وتم خروج جميع الحالات من المستشفى بعد التحسن.

شمل الفريق المعالج الدكتور محمد خالد عليوة أستاذ أمراض المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب جامعة عين شمس واستشاري المخ بمستشفى الهرم التخصصي، والدكتور محمد الجندي، الدكتور الواثق بالله، والدكتور أرساني إسكندر، والدكتورة سمية هاني والدكتور محمود القاضي، ومن التمريض ميس منال.

قال الدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم التخصصى، إن المستشفى تعمل باستمرار على تطوير الخدمات المقدمة لخدمة المرضى والسعى دائما فى تقديم ماهو افضل.

أضاف مدير عام المستشفى، أن تلك الخدمات في إطار توجيه الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، في العمل على التوسع في تقديم كافة الخدمات الطبية المختلفة والمهمة التي تعمل على إنقاذ حياة مريض.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السيد أخصائي المخ والأعصاب وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، شكره لإدارة المستشفى على الدعم الغير متناهى من إدارة المستشفى ونواب المدير لحرصهم على تذليل كافة العقبات وتقديم كل الدعم، لافتا إلى أن القسم أصبح فى وقت قصير يقدم جميع الخدمات الطارئة والعادية من القسطرة المخية أو الحقن المذيبة للجلطة أو هجمات مرضى التصلب المتعدد.

وأكدت الدكتورة نهى إبراهيم أخصائى أمراض المخ والأعصاب بالمستشفى، على أهمية توجه أي مريض يعاني من اشتباه جلطة مخية إلى المستشفى فورا، والمستشفى على استعداد دائم لاستقبال المرضى على مدار ٢٤ ساعة.