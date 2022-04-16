«الصحة»: لدينا 15 مليون جرعة خام من «سينوفاك» و«فاكسيرا» ركيزة أساسية لتوطين صناعة اللقاحات

.. وجنوب سيناء تسجل «صفر إصابات» بفيروس كورونا للأسبوع الثالث

واصلت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» فى مصر تراجعها، وأعلنت وزارة الصحة والسكان،اليوم ، أن متوسط عدد الإصابات اليومى بلغ 124 إصابة خلال الأسبوع الماضى ضمن إجراءات الترصّد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحة أن متوسط الوفيات اليومى بلغ 6 حالات جديدة.

«كورونا» يتراجع: معدل الإصابات 124 حالة.. و6 حالات وفاة.. و260 متعافياً

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن متوسط عدد المتعافين اليومى من فيروس كورونا بلغ 260 متعافياً، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالى عدد المتعافين حتى أمس السبت إلى 444002 متعافٍ.

وأضاف أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة للفيروس بلغ 33 مليوناً و585 ألفاً و495 من المحصنين بالكامل حتى أمس.

وتناشد الوزارة المواطنين سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاحات، التى تسهم فى حماية جميع أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدّخر جهداً فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، فى إطار حرصها على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسباتها فى التصدى للجائحة.

من جهة أخرى، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنه تم إنتاج أكثر من 30 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» منذ بدء الحصول على المادة الخام من الشركة الصينية خلال الفترة الماضية منذ عام، وأصبحت فاكسيرا ركيزة أساسية لتوطين اللقاحات وصناعتها محلياً وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتغطية حاجة السوق المحلية والقارية بعد ذلك.

وأضاف «عبدالغفار»، فى تصريحات له على موقع وزارة الصحة الرسمى، أنه يوجد أكثر من 15 مليون جرعة خام من لقاح سينوفاك تحتاج للإنتاج والاستخدام عند الحاجة، لافتاً إلى أن مصانع فاكسيرا أصبحت مركزاً مهماً لصناعة اللقاحات فى المنطقة وليس داخل مصر فقط، ومصر من الدول التى وقع الاختيار عليها من منظمة الصحة العالمية لصناعة اللقاحات ذات تقنية «mRNA» وسيتم تصنيع هذه اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

وتابع القائم بأعمال وزير الصحة أن الخطوة التالية كانت عقب تصنيع اللقاح فى مصانع فاكسيرا، وإنشاء مجمّع تبريد اللقاحات الذى يتسع لتخزين أكثر من 150 مليون جرعة من لقاحات كورونا، ومجمّع التبريد سيكون بأحدث التنقيات التكنولوجية الحديثة التى تساعد على تصنيع أكبر قدر من اللقاحات فى مصر خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن مصر ستصبح مركزاً إقليمياً رئيسياً لتصنيع اللقاحات خلال فترة وجيزة وفقاً لتعليمات القيادة السياسية.

من جانبها قالت الدكتورة هبة والى، رئيس مجلس إدارة فاكسيرا، إنه تم الاتفاق مع شركة سينوفاك على تصنيع بعض اللقاحات الأخرى غير لقاح كورونا، مضيفة فى تصريحات لــ«الوطن» أنه خلال الفترة المقبلة ستكون فاكسيرا مركزاً رئيسياً لتصنيع كافة اللقاحات المختلفة التى تُصنّع فى شركة سينوفاك الصينية.

وفى نفس السياق، أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مستشفيات المحافظة لم تسجل أى إصابات بمتحور كورونا خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع الوعى لدى المواطنين، ونجاح إجراءات الحجر الصحى فى الموانى البحرية والمطارات والمنافذ البرية، مضيفاً لـ«الوطن» أن أعداد إصابات كورونا الموجودة داخل أقسام العزل شهدت انخفاضاً كبيراً، ومن المتوقع أن تكون أقسام العزل بلا مصابين مع نهاية شهر رمضان.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة فى جنوب سيناء، إن إصابات «كورونا» انحسرت بشكل كبير داخل المحافظة، وسجلت المستشفيات خلال الـ3 أسابيع الماضية «صفر إصابات»، مشيراً إلى أن إجمالى المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا بالمحافظة بلغ أكثر من 290 ألف مواطن من المقيمين والعاملين بالمحافظة.

وأوضح «رخا» أن المديرية نظمت قوافل متحركة للمناطق البعيدة عن المدن من أجل توفير اللقاح للأهالى الذين يقيمون فى الوديان والتجمعات البدوية، لضمان الوصول إلى كل المواطنين فى مختلف المناطق، وتم تحديد 7 مستشفيات لاستخراج الشهادة الطبية للمعتمرين، باعتبارها أحد شروط دخول الأراضى المقدسة، وهى «شرم الشيخ الدولى، ومركز طب الأسرة بالزهراء، ورأس سدر المركزى، وأبورديس المركزى، ودهب المركزى، ونويبع المركزى، وسانت كاترين».

عالمياً، قالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة سينوفارم أمس، إن لقاحين مرشحين لمكافحة كورونا، طورتهما وحدات فى المجموعة لمكافحة السلالة أوميكرون، حازا الموافقة على إجراء التجارب السريرية عليهما لاستخدامهما كجرعات تنشيطية فى هونغ كونغ.

ويخوض العلماء فى أنحاء العالم سباقاً لدراسة جرعات محدَّثة ضد أوميكرون بعد أن أشارت البيانات إلى أن الأجسام المضادة المتكونة من اللقاحات التى أُنتجت لمكافحة السلالات القديمة تسفر عن نشاط أضعف فى مجال القضاء على سلالة أوميكرون شديدة العدوى.

وقالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية، فى بيان، إن اللقاحين المرشحين اللذين يحتوى كل منهما على فيروس أوميكرون معطل أو مقتول والمماثلين للقاحى سينوفارم المستخدمين فى الصين سيتم اختبارهما على الراشدين الذين تلقوا بالفعل جرعتين أو ثلاث جرعات من أحد اللقاحات.