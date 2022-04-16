«الصحة» تطلق حملة إعلامية للتعريف بالمبادرات الصحية

نشرت وزارة الصحة والسكان فيديو دعائيًا عن مبادرات رئيس الجمهورية في المجال الصحي مثل دعم صحة المرأة وعلاج الأمراض المزمنة وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال، مدته 3 دقائق وأبطاله عدد من النجوم والنجمات.

نجوم الفن يشاركون في المبادرة

وبدأ الفيديو الخاص بمبادرة دعم صحة المرأة المصرية بظهور الفنانة سوسن بدر داخل إحدى المستشفيات التي تسأل عن إحدى السيدات تدعى «عفاف» والتي كشفت عن صحتها في إطار المبادرة الرئاسية.

وقالت الفنانة سوسن بدر خلال الإعلان: «مدام عفاف ست مصرية أصيلة زيها زي 22 مليون ست كشفت عن مبادرة صحة المرأة، وبسبب الكشف المبكر، الحمد لله ربنا شفاها وهتحضر فرح بنتها».

كما ظهر الفنان محمد الشرنوبي في الإعلان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي موجها نصيحة لأحد أصدقائه بضرورة التخفيف من الوزن، قائلا له: «أظن سمعت الدكتور بنفسك، نخفف الدهون في الأكل ونقلل السكريات، ولازم تروح المتابعة في معادها، وأظن ملكش حجة، العربيات موجودة في كل حتة».

أبرز المبادرات الرئاسية في مجال الصحة

وظهرت الفنانة يسرا اللوزي في الإعلان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والتي كانت تنتظر طفلة داخل غرفة العمليات لزرع القوقعة، قائلة: «نسمة كانت طفلة بتعاني من ضعف السمع قدرنا نساعدها هي واللي زيها كتير».

وظهر الكابتن حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، في الإعلان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، قائلا: «كان أي حد بيستنى فترة طويلة جدا عشان يعمل جراحة كبيرة، دلوقتي من خلال مبادرة قوائم الانتظار محدش هيستنى تاني».

بخفة دمة المعهودة ظهر بيومي فؤاد ضمن النجوم الذين ظهروا في الإعلان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والجنين، كما ظهر الفنان أحمد فهمي في الإعلام ضمن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وظهر الفنان عمرو عبدالجليل ضمن الإعلام في مبادرة إجراء الفحوصات الوراثية وكشف السمع، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

وقال الفنان أكرم حسني الذي ظهر في نهاية الفيديو أن 46 مليون مصري يستفيدون من المبادرات الرئاسية: «صحتك تهمنا.. ابدأ دلوقتي واطمن على نفسك بدري».