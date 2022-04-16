مستشار الرئيس: لقاحات كورونا رفعت معدلات الشفاء على مستوى العالم

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن لقاحات كورونا ذات فعالية أمام متحورات الفيروس التي تظهر من وقت إلى آخر، مؤكدًا أن الحديث عن عظم فعالية اللقاحات أمام ظهور أي متحور والتسرع في الحكم أمر في غاية السوء، والإصابات الناتجة عن المتحور الجديد هي خفيفة ومتوسطة وتشبه متحور أوميكرون: «مفيش داعي للقلق أو الخوف».

كيفية الحكم على شراسة أي متحور

وأضاف «تاج الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكم على «شراسة» أي متحور يتم من خلال مجموعة من الأبعاد الأساسية وهي أعداد الإصابات الناتجة عنه، والأعراض التي تظهر عى المصابين سواء كانت شديدة أو متوسطة أو بسيطة ومدى زحام المستشفيات بأعداد إصابات المتحور والفئات العمرية التي يستهدفها.

اللقاحات تعطي المواطن قدراً معيناً من الحماية

وأوضح مستشار الرئيس، أن اللقاحات تعطي المواطن قدرًا معينًا من الحماية وليس الحماية الكاملة، ويمكن أن تقل بنسبة معينة لكنها موجودة بالفعل، مؤكدًا أنها عملت على رفع معدلات الشفاء على مستوى العالم وحولت الأعراض إلى خفيفة ومتوسطة لذلك تمكنت بعض الدول من تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنه مطمئن للغاية ويجب تضافر جهود المواطنين مع الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيدًا بإدارة القيادة السياسية للجائحة: «إدارة تميزت بالاحتراف».

124 حالة متوسط الإصابات اليومية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل متوسط عدد إصابات في مصر الأسبوع الماضي 124 حالة، موضحة أن هذا الرقم هو الأول والأقل منذ انتشار الموجة الخامسة لفيروس كورونا، مطالبة المواطنين بضرورة الاستمرار في إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.