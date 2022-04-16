«على باب الله».. عم رجب يعطي درسا في الكرم والإيمان بالرزق: «المساعد ربنا»

أعطى «عم رجب» بائع خبز متجول، درسًا في الكرم والإيمان بالرزق لشاب لم يعرفه من قبل، إذ جسد المذيع حسن محفوظ، مقدم برنامج «على باب الله»، الذي يُعرض بشكل يومي على شاشة «الوطن»، شخصا لا يجد أموالا من أجل شراء خبز لتناول وجبه الفطار، وقام باستيقاف عم رجب بائع الخبز، والذي يسير بدراجته وسط الشوارع ليبيع الخبز الذي يحمله فوق رأسه، إذ يحمل الصندوق الخشبي الذي فوق رأسه 150 رغيفا.

البائع المتجول يعطي درسا في الكرم والإيمان بالرزق

طلب حسن محفوظ، من عم رجب، رغيفين من الخبز، فيما رد عليه البائع: « ماشي يا باشا اتفضل»، وعندما ذكر محفوظ بأنه ليس معه أموال الآن، وسيقوم بإعادة الأموال له بعد فترة من الوقت، رد البائع «ولا يهمك يا باشا.. اعتبرهم وصلوا»، فمازحه المذيع: « العيش ده طازة»، ورد البائع: «آه يا باشا طازة ، أنا لسه خارج أوزعهم وأبيعهم»، فيما وعده المذيع أنه سيقوم بإعطائه تكلفة الرغيفين بعد عودته للمنزل كونه لا يملك أموالا الآن.

البائع المتجول: معنديش أبناء صبيان .. والمساعد ربنا

رد البائع كان شافيًا إذ قال «لا اعتبرهم وصلوا، افطر بالعيش ده أنت، أنا مسامحك فيهم، أنا لا خايف إنك تمشي وماتجيش ولا عاوز فلوس، أنا مسامحك ولا يهمك يا حبيبي»، فيما كشف المذيع عن شخصيته الحقيقية وقام بإعطائه مبلغا من المال وأعاد إليه الرغيفين، فرد البائع: «أنا من عزبة الصعايدة وعندي بنتين اتجوزوا، مفيش حد بيساعدني، اللي بيساعدني ربنا، إحنا أرزاقيين أنا ومراتي، وكلنا على الله».