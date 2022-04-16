«عملت خير واترد لها في ساعتها».. ومذيع برنامج على باب الله يتعاطف معها

تعرض المذيع حسن محفوظ، مقدم برنامج على باب الله، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، لموقف محرج أثناء تقديمه حلقة اليوم من البرنامج، إذ طلب من بائعة ذرة مشوي بأخذ واحدة، على أن يعود بعد ذلك ليعطيها المال، لتقول له: «ربنا بيبعت الأرزاق».

تفاصيل حلقة برنامج باب الله

وافقت بائعة الذرة المشوي على إعطاء مذيع برنامج على باب الله ذرة، «ربنا بيبعت الأرزاق وبالهنا والشفا، ما يغلاش عليك»، ويسألها المذيع عن سعر الذرة المشوي لترد: «فيه بـ4 وفيه بـ5 جنيه، اللي أنت عاوزه».

أوضحت السيدة خلال برنامج على باب الله، أنها تسكن في إحدى الحواري، «عندي 3 عيال، ياسين وضحى وحبيبة، وساعات ببيع للناس من غير فلوس، وكله رزق من عند الله وبيبعتها».

هجيب بالفلوس دي لبس لعيالي عشان يفرحوا

في أعقاب ذلك، قرر مذيع البرنامج إعطاء السيدة أموالًا: «هجيب لأولادي بالفلوس دي الحاجات اللي عاوزينها، هجيبلهم لبس عشان الشتا، وهجيب كل حاجة نفسهم فيها، وربنا يخلي البرنامج وحضرتك، وربنا يزرق الجميع ويحفظهم».

برامج تليفزيون الوطن في رمضان ويقدم تلفزيون جريدة «الوطن» عدة برامج في شهر رمضان الكريم، منها برامج دينية واجتماعية وترفيهية وخدمية، مثل برنامج على باب الله وحكم عقلك وكل يوم قصة في إطار سعي الجريدة لتقديم وجبة مميزة ودسمة لمتابعيها خلال الشهر الكريم، وتلبية جميع رغباتهم واحتياجاتهم خلال رمضان.