مسلسل العائدون الحلقة 15.. ميدو عادل ينضم لداعش ويحاول التقرب من نزار

في مشهد جمع بين الثنائي ميدو عادل، وأمينة خليل، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15، يظهر «ميدو»، مضطربًا قبل ذهابه لتنظيم داعش الإرهابي، ولكن «أمينة»، تحاول أن تطمئنه، ثم يوجه لها الشكر على دعمه طوال هذه الفترة وتشجيعه على خدمة الأجهزة الأمنية في مصر.

ميدو عادل ينضم لتنظيم داعش في مسلسل العائدون الحلقة 15

ثم يظهر الفنان ميدو عادل، في مشهد آخر ضمن أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15، وهو يستعد للذهاب إلى تنظيم داعش الإرهابي، ويلقي النظرة الأخيرة على منزله، ثم ينضم لمجموعة من الأشخاص في طريقه.

تعرف على أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15

ثم يتذكر ميدو عادل، حديث أمير كرارة معه، عن «نزار»، وهو أحد الأشخاص المنضمين لتنظيم داعش الإرهابي، الذي يمثل خطورة كبيرة على «ميدو»، ولكنه سيحاول التقرب منه حتى يتمكن من الوصول إلى «سياف الكيلاني»، كما أخبره «كرارة»، وذلك خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15.

وخلال مشهد آخر من أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15، يجتمع «نزار»، بمجموعة من الأشخاص المنضمين حديثًا لتنظيم داعش الإرهابي، حيث يكون من بينهم ميدو عادل، ويطلب منهم تسليم أغراضهم له، ويوجه لهم عددا من التعليمات الخاصة بهم.