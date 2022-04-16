مسلسل العائدون الحلقة 14.. «صفوان» يطلب 5 ملايين دولار من هاني رمزي

شهد بداية مسلسل العائدون الحلقة 14، لقاء جديد يجمع بين هاني رمزي و«صفوان»، بشأن اطلاعه على تفاصيل العملية الجديدة، وطبيعة المعلومات المُراد الحصول عليها.

وبدت علامات الغضب على وجه «صفوان»، خلال لقائه بـ هاني رمزي، إثر الأزمات التي يواجهها في المؤسسة الإرهابية التي يعمل بها، وإثارة علامات الشك حوله، وتأثر علاقته برئيسه «كمال»، إذ صار يُهدد «هاني»، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 14، بإمكانية رفضه التعاون معه، ولاءً لـ«كمال».

هاني رمزي يهدد

صار هاني رمزي، يُهدد «صفوان»، بفضح أمره أمام رئيسه «كمال»، واستعراض ما ارتكبه من جرائم، مثل السرقة وقتل «سارة»، إلا أنه منحه الأمان في الوقت نفسه، مؤكداً له بأنه يسعى جاهداً لتأمين حياته مقابل الحصول على معلومات معينة.

وأبلغ هاني رمزي، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 14، «صفوان» بالمعلومات المُراد الحصول عليها، وهي الاطلاع على خطة نقل مقاتلي داعش كاملة، ما دفع الأخير للحصول على 5 ملايين دولار ونقله إلى مكانٍ أمن، مقابل منحه هذه التفاصيل.

ورفض هاني رمزي، منح «صفوان»، تأكيد بشأن هذا المبلغ، مطالباً إياه بإعطاءه مهلة من الوقت، لحين الحصول على الموافقة بشأن هذا المبلغ الضخم.

البحث عن بديل

كما شهد مسلسل العائدون الحلقة 14، مساعي «كمال» للبحث عن بديل آخر، بدلاً من «صفوان»، الذي صار يشك فيه، وأنه يتعاون مع جهات دولية أخرى، إذ منحه إجازة لفترة ما، دون إخباره بمصيره في العمل، أو أي تطورات مستقبلية، الأمر الذي أزعج «صفوان» بشكلٍ كبير.