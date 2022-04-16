مسلسل العائدون الحلقة 14.. سياف ينفصل عن زوجته بعد خيانة شقيقتها

شهد مسلسل العائدون الحلقة 14، مواصلة سياف «أحمد الأحمد»، ولي تنظيم داعش الإرهابي، لعقاب زوجته هند «رشا بلال»، بحبسها داخل سجون التنظيم، عقابا لخيانة شقيقتها «رزان» جيهان خليل، للتنظيم.

أحداث مسلسل العائدون

استمرار حبس هند داخل سجون تنظيم داعش الإرهابي، وقرر سياف، خلال مسلسل العائدون الحلقة 14، الانفصال عن هند، مع استمرار حبسها بشكلٍ انفرادي، ودون تحديد مدة عقابها، وذلك رغم قتله شقيقتها أمام أعينها رميًا بالرصاص، وتوجهه بوضع جثمانها أعلى سيارة، والتجول به في أنحاء المنطقة، لتكون عبرة لأي شخص يخون عقيدة تنظيم داعش.

القلق والخوف يسيطران في الحلقة الـ14 من العائدون

«هند» تتوسل إلى نزار من أجل العودة إلى سياف، وصارت «هند» تتوسل «نزار» نجيد زين الدين، أحد عناصر التنظيم، بإقناع سياف بالعودة لها والتراجع عن الطلاق، حيث يُعتبر لها غطاء حماية وأمان في المنطقة، إلا أنه أكد لها تمسك «سياف» بالانفصال عنها دون رجعة، لتُصاب هي بحالة من القلق والخوف على حياتها، لاسيما وأنها لازالت محبوسة داخل سجون التنظيم.