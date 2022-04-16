هانى رمزى : أعتبر نفسى وجهاً جديداً على دراما 2022 بدورى فى مسلسل " العائدون"

أعرب الفنان هانى رمزى عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل «العائدون» المعروض فى سباق دراما رمضان الحالى، حيث أرجع سبب سعادته إلى اختلاف طبيعة دوره البعيد تماماً عن الكوميديا.

وقال «رمزى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مسلسل «العائدون» له طبيعة خاصة، لأنه يكشف الكثير من الخبايا غير المعلنة للمواطن العادى، مؤكداً أن المسلسل له رسالة سامية فى تشكيل وعى المواطنين، لأنه يكشف الكثير عن الجماعات الإرهابية وما تفعله فى الخفاء، وهو أمر من المهم أن يعرفه المصريون، حسب قوله.

وتابع: المشاركة فى «العائدون» شرف كبير، لأننى بمجرد قراءة السيناريو شعرت بأهمية العمل، ولا أخفيك سراً بأننى اندهشت من ترشيحى الذى أعتبره جرأة من المخرج أحمد نادر جلال والقائمين على العمل، لأن دورى تراجيدى، وبعيد تماماً عن الكوميديا التى يعتاد الجمهور تقديمى لها.

واستطرد فى حديثه قائلاً: تعاملت مع الشخصية باعتبارها تحدياً علىَّ خوضه، كما وجدتها فرصة لتغيير جلدى وإثبات أننى ممثل قادر على أداء كل الأدوار، ولذلك أعتبر نفسى وجهاً جديداً بهذا الدور على الدراما فى 2022.

أتمنى ترجمة المسلسل لتصل رسالته إلى العالم..وانتظروا مفاجآت مدوية فى الحلقات المقبلة

وأكد «رمزى» أن الأحداث ستشهد تطوراً كبيراً ومفاجآت كبيرة فى الحلقات القادمة، متابعاً: كل حلقة بها مفاجآت وحقائق عن الجماعات الإرهابية، وتكشف ما فى بطونهم وعقولهم من أفكار شيطانية، وعن نفسى أتمنى ترجمته لعرضه فى مختلف بلدان العالم، لأن قضية الإرهاب والجماعات الإرهابية تمس العالم بأكمله وليست مصر أو الدول العربية فقط.

وأرجع هانى رمزى أسباب نجاح المسلسل منذ انطلاق عرض حلقاته الأولى إلى فريق العمل الكامل الذى بذل كل طاقته من ممثلين وتأليف وإخراج، إضافة إلى الشركة المنتجة التى لم تبخل على العمل مطلقاً، سواء بالسفر وغيره من الإمكانيات، التى وفرتها لصناعه.

وعن تغيير لونه من الكوميديا للتراجيدى، قال إنه تفاجأ من ردود الفعل، لدرجة جعلته يفكر فى تقديم أدوار جادة بأعماله خلال الفترة المقبلة، حيث جاء تفكيره متّسقاً مع مطالبة الناس له وكذلك زملاؤه داخل الوسط الفنى وخارجه بتقديم أدوار متنوعة، لاسيما التراجيدى منها.

مسلسل «العائدون» من بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، أحمد الأحمد، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد فراج، هانى رمزى وآخرون، سيناريو وحوار باهر دويدار.