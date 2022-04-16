الحلقة 16 من انحراف تتناول فساد أستاذ جامعي.. وروجينا في مأزق

أثارت الحلقة 16 من مسلسل انحراف جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة أنها تلقي الضوء على قضية استئجار الأرحام، لتتصاعد الأحداث خلال الحلقة من المسلسل بشكل مثير حول تورط أستاذ جامعي، يجسده «ميدو عادل» في القضية، إلى جانب وقوع «حور» الشخصية التي تقدمها روجينا في مأزق كبير بسبب زوجها الضابط شريف نوح، ويقدمة «أحمد صفوت» خلال الأحداث.

تورط أستاذ جامعي في قضية استئجار الأرحام

تبدأ أحداث الحلقة الـ16 من المسلسل، باستكمال حكاية شهد، التي تجسدها الفنانة «سما إبراهيم»، والتي كشفت عن قيامها باستئجار رحمها لحمل طفل من أب وأم آخرين، ولكن المفاجأة التي حملتها حلقة اليوم، وهو قيام الدكتور أمير عادل الأستاذ الجامعي، الذي قام باستئجار رحم شهد بعد وفاة الجنين داخل بطنها، عاقبها بإزالة الرحم منها عند عمد دون علمها، كنوع من أنواع العقاب لها بسبب وفاة طفله داخل بطنها، وحكت شهد كل هذه التفاصيل في بث مباشر لإحدى المواقع الإلكترونية، والتي فور انتهاء الحديث في البث المباشر انتشرت القضية بشكل كبير خلال مواقع التواصل الاجتماعي بأحداث المسلسل.

روجينا في مأزق بسبب أحمد صفوت

ثم تنتقل الأحداث إلى الجامعة التي يدرس فيها أمير عادل، وتداول الفيديو بين الطلاب في الجامعة ليصل الأمر إلى مسامع رئيس القسم التي يعمل مدرساً بها وتصبح قضية شهد قضية رأي عام، وينكر الدكتور أمير كل التهم التي يوجهها له رئيس قسمه بالجامعة يؤكد له بأنه ليس هو الشخص الذي تقدمة السيدة صاحبة الفيديو الذي ذكر اسمه، وتدعي بأنه السبب في استئصال رحمها، ثم يعود إلى منزلة ويجد استدعاء من النيابة بخصوص قضية شهد.

وعلى جانب آخر، يستطيع الضابط شريف نور، أن يصل إلى الهاكر الذي قام بتعطيل كاميرا الفندق لتتم عملية قتل سالم «عبد العزيز مخيون»، ويطلب منه أن يبلغه عن أي معلومات تخص السيدة التي قامت بقتله داخل غرفته.

كما تقع الدكتور حور في مأزق خاصة بعدما ذهب إلي زوجها شريف مركز الشرطة ووجدت هناك جارة هدير والتي تتعرف عليها، ولكن حور تنكر معرفتها بها، ولكن الشك يكون دخل في نفس شريف، خاصة أنه أخبر حور أن الجرائم التي تحدث خلال هذه الفترة غريبة والرابط بينهم هو أن القاتل سيدة.