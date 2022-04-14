روجينا: سعيدة بردود فعل الجمهور حول مسلسل انحراف

قالت الفنانة روجينا، إن دورها في مسلسل انحراف جديد عليها، لافتة إلى أن المسلسل لم تُكشف أحداثه حتى الآن في اليوم الثالث عشر في رمضان، مشيرة إلى أن شخصية حور شديدة الغموض، وهذا يدفع الجمهور لمتابعة المسلسل لمعرفة التفاصيل.

العمل على المسلسل منذ فترة طويلة

أضافت «روجينا»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى اليوم، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أنها سعيدة بردود فعل الجمهور، متابعة: «إحنا بنشتغل على المسلسل ده من شهر 7 اللي فات، شكل الشخصية اختارها المخرج بما يتناسب مع بيئة بطلة المسلسل».

ردود أفعال الجمهور الإيجابية تسعدها

وأوضحت الفنانة روجينا، أن أول حلقة شاهدتها في البيت، موضحة أن ردود الأفعال الإيجابية حول المسلسل أسعدتها، لافتة إلى أن هناك وجود درامي مكثف للسيدات هذا العام.

السعي لتغير السلوكيات داخل المجتمع من خلال الدراما

بدوره قال المخرج رؤوف عبدالعزيز، مخرج العمل، ‘نه يسعى لتقديم علاج للسلوكيات من خلال العمل الدرامي في رمضان 2022، وسيضم العمل مفاجآت كثيرة خلال الحلقات المقبلة.

أبطال المسلسل

المسلسل مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض، حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية؛ يصطدمون بطبيبة نفسية، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف مصطفى شهيب، ويشارك فيه كوكبة من النجوم ومنهم الفنانة روجينا والفنان أحمد صفوت والفنانة الاستعراضية لوسي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم والفنان محمد لطفي.