السيطرة على حريق شب في أرض فضاء بأسيوط بدون خسائر بشرية

شب حريق اليوم الجمعة، في قطعة أرض فضاء بزمام حي شرق شارع إسماعيل الشريف بمنطقة الوليدية بمحافظة أسيوط، وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.

بلاغ بحريق في قطعة أرض

وتلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل قطعة أرض، بها مخلفات من القمامة بمنطقة الوليدية في شارع إسماعيل الشريف دون وقوع خسائر في الأرواح.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وانتقلت سيارة الإسعاف والحماية المدنية وقوة من الشرطة برئاسة العميد شريف السرس، إلى مكان البلاغ، وفور وصول القوات تمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين وجود مخلفات نشبت فيها النيران، ويرجح أن سبب الحريق شرارة نيران متطايرة أو عقب سيجارة.

وقال شهود عيان إن الحريق الذي اشتعل في قطعة الأرض يرجع إلى كونها قطعة فضاء تحتوي على مخلفات القمامة التي يلقيها المارة، وقد يكون اشتعال النيران بها راجعا إلى إلقاء أحد المارة عقب سيجارة، بالإضافة إلى وجود رياح أدت لنشوب الحريق.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر المباحث التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت لاشتعال النيران.