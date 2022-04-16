ماس كهربائي وراء حريق شقة عروسين بطنطا.. «فات على الفرح شهرين»

كشفت التحريات والمعاينة التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا، وخبراء المعمل الجنائي، أن ماسا كهربائيا تسبب في الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية خاصة بعروسين متزوجين منذ شهرين، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأيضا عدم وجود إصابات بشرية.

تفاصيل الحريق

وحدد خبراء المعمل الجنائي، أن الحريق التهم كل محتويات الشقة بالكامل، وأنه نشب بسبب ماس كهربائي أسفر عن إمساك النيران في المفروشات وامتدادها إلى باقي غرف الشقة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الغربية، من إخماد النيران قبل امتدادها الى الشقق السكنية أعلى وأسفل الشقة السكنية محل الحريق.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يتضمن نشوب حريق هائل في شقة سكنية داخل عقار سكني، في منطقة سيجر، دائرة قسم شرطة أول طنطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق، ونجح رجال قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران قبل امتدادها الى باقي الشقق السكنية المتواجدة أعلى وأسفل الشقة السكنية محل الحريق.

وتبين من تحريات الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا، ومعاونين المباحث، عدم وجود شهبة جنائية في الحادث، وأن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، وأن النيران التهمت كافة محتويات الشقة، وعدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.