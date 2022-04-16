سماح أبوبكر: الرئيس وجه بتكثيف الكتابة في مجال الأدب الوطني للأطفال

انطلقت فعاليات «احتفال اتكلم عربي» لطلاب إحدى المدارس الدولية في القاهرة والذي نظمته اليوم وزارتا الهجرة والتربية والتعليم، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» التي أطلقتها الوزارة، وتحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لترسيخ الهوية المصرية الوطنية لدى أبنائنا وتعميق الانتماء وغرس الحس الوطني لديهم.

المشاركون في فعالية «اتكلم عربي»

وشارك في الفعاليات عدد من سفراء مبادرة «اتكلم عربي»، وهم: سماح أبوبكر عزت الكاتبة المتخصصة في أدب الأطفال، والدكتور مدحت العدل المؤلف والشاعر الكبير، والنائبة الإعلامية دينا عبدالكريم عضو مجلس النواب، والداعية مصطفى حسني، والإعلاميين الدكتور محمد فتحي، وياسمين نور الدين، وأحمد سالم، إلى جانب الأستاذ نادر يونان، أحد رواد التعليم الخاص في مصر، والأستاذ ماجد فوزي مدير مؤسسة «ويل سبرينج».

وخلال الفعاليات، صنع الوزيران أشكالًا مختلفة من سعف النخيل «الخوص»، والاحتفال بفانوس رمضان، تجسيدًا لوحدة الشعب المصري ووحدة هويته، إضافة إلى العديد من الأنشطة.

«أبوبكر»: سعيدة بالمشاركة في الفعالية

من جانبها، أعربت الكاتبة سماح أبوبكر عزت عن سعادتها بالتعاون مع وزارتي الهجرة والتربية والتعليم، موضحة أن المشاركة تعد أول تطبيق لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال لقاء الرئيس، وتكليفاته بتكثيف الفعاليات والكتابة خلال الفترة المقبلة في مجال الأدب الوطني للأطفال لتحقيق التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط، بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال وزرع القيم والمثل الوطنية لديهم منذ الصغر.

وتابعت «أبوبكر»، أن مشاركتها أيضًا تأتي في إطار مواصلة التعاون في مبادرة «اتكلم عربي» التي سبق وشاركت بها من خلال عدة فعاليات لأبناء المصريين بالخارج على هامش مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وكذلك داخل الجناح المصري بمعرض إكسبو الدولي في دبي.

مدحت العدل: المبادرة عمل تنويري مهم

من جانبه، قال الشاعر والمؤلف الكبير الدكتور مدحت العدل، إن هذه المبادرة مهمة جدًا فهي عمل تنويري يستهدف الحفاظ على هويتنا، مشيرًا إلى أهمية معلمي اللغة العربية في المدارس، فاللغة العربية لغة مهمة جدًا، وفي الخارج يترجمون أعمالًا فنية وأشعارًا من اللغة العربية إلى لغتهم، لافتًا إلى أنه كان حريصًا على تعليم أولاده اللغة العربية وقواعدها.

حفل إفطار في الفعالية

وشهد الاحتفال حفل إفطار للحضور جميعًا وسط أجواء مبهجة مع الطلبة، ثم تنظيم العديد من الألعاب والأنشطة والمسابقات التي تنقل التقاليد والقيم السامية للأجيال الجديدة، فضلًا عن إذاعة الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتي غنتها المطربة كارول سماحة، وكتبها الدكتور مدحت العدل، كما جرى تعبئة «كراتين رمضان» لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، والتقاط صور تذكارية احتفالًا بشهر رمضان الكريم وأحد الزعف.

وكانت وزارة الهجرة أطلقت المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» في سبتمبر 2019 ودخلت حيز التنفيذ رسميًا في أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف مواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء مصر في الخارج وتعزيز وتأصيل الروح الوطنية داخلهم، علاوة على ترسيخ قيم التعايش السلمي والمواطنة وقبول الآخر.