«رشدي» يصرف على أسرته من عربة «كنافة» في بلطيم: «خلي الغلابة ياكلوا»

يقف الشاب «رشدي محمد»، البالغ من العمر 39 عاماً، داخل سوق بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وأمامه عربة خشبية يضع أعلاها مجموعة من الأكياس المعبأة بالكنافة وأطباق القطايف، يشتريها من الحامول، ويتجول بها في الأسواق المختلفة لبيعها، للإنفاق على أسرته المكونة من 4 أفراد ووالدته، متحدياً الظروف الاجتماعية الصعبة التي يواجهها، ينادي على زبائنه «كنافة بـ15 جنيه بس، والقطايف الطبقين بـ15 جنيه بدلاً من 20 جنيه».

تحدث الشاب الثلاثيني لـ«الوطن» قائلاً: «باشتري الكنافة والقطايف بسعر الجملة، وبلف بيها الأسواق المختلفة، ومنها سوق بلطيم في كفر الشيخ، علشان أبيعها وأصرف على أسرتي، ودا بيحصل في شهر رمضان بس، وفي غير رمضان باشتغل حاجات تانية، منها إني أشتغل بالأجرة على فرش طعمية، لتلبية احتياجات الأسرة»، متمنياً أن يكافح الشباب، وأن يعملوا في أي عمل شريف طالما بالحلال.

بائع الكنافة بسوق بلطيم: الرزق بيحب الفجرية

يستيقظ «رشدي» مع أذان الفجر، ثم يذهب إلى محل بيع كنافة، يشتري نحو 120 كيلو، بسعر الجملة، ليبيعها بهامش ربح بسيط، من أجل تدبير نفقات أسرته: «باصحى الفجر أروح محل الجملة، أجيب حوالي 120 كيلو كنافة، وأروح السوق من الساعة 6 الصبح، علشان ربنا يرزقني، الرزق بيحب الفجرية، وربنا بيرزقني برزق ولادي الحمد لله».

الشاب يعمل نحو 8 ساعات لتلبية احتياجات أسرته

نحو 8 ساعات يقضيها «رشدي» داخل السوق، ليبيع بضاعته، ثم يعود محملاً باحتياجات أسرته من خضروات وفواكه وما تحتاجه زوجته ووالدته، وقال: «باشتغل حوالي 8 ساعات، أو على حسب ما أخلص البضاعة، لأنني بأبيع كنافة وقطايف ومكسرات، ولما ربنا بيكرمني وأخلص باشتري كل اللي عاوزاه أسرتي من خضروات وفواكه ولحوم وأسماك».

ولفت الشاب إلى أنه بادر بتخفيض سعر بيع الكنافة والقطايف تخفيفاً عن كاهل المواطنين، على الرغم من احتياجه لكل جنيه، للإنفاق على أسرته، وتابع في هذا الصدد: «أنا قررت أخفض سعر الكنافة لـ15 جنيهاً للكيلو، على الرغم أنها تباع في المحلات بـ20 جنيهاً، علشان الناس غلابة، وعلشان أخلص بضاعتي وأروح، وبأبيع القطايف الطبقين بـ15 جنيه، وباجيب نوعين من الكنافة أم فتلة ناشفة وطرية، علشان فيه ناس بتفضل الطرية، لأنها لا تشرب الشربات كثيراً.