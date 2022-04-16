مفاجأة غير متوقعة من السيسي لـ خيرت الشاطر في الاختيار 3 الحلقة 15

بدأت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 التي حملت عنوان «مجلس الشعب»، بتسليط الضوء على اجتماع داخل مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، جمع المرشد محمد بديع وخيرت الشاطر لبحث موقف الجيش من الجماعة، وسط حالة عدم الرضا الشعبي والسياسي عن الجماعة، وعدم رغبة وزير الدفاع بزج الجيش في صراعاتهم، ومحاولتهم لقاء اللواء محمود حجازي مدير المخابرات الحربية لإحداث فرقة في صفوف الجيش.

لقاء بين الشاطر والسيسي

وتتوالى أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15، وعندما يصل خيرت الشاطر إلى مقر المخابرات الحربية يجد الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع -آنذاك- في انتظاره، ليقع الأمر عليه كالصاعقة، ويعرف أن الجيش صف واحد ولن يقبل الانقسام على الإطلاق، وأن الجيش يرفض محاولتهم لإحداث فرقة بين صفوفه.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15: غضب شعبي بسبب انتخابات مجلس الشعب

وعلى الجانب الآخر، كشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15، كواليس إجراء انتخابات مجلس الشعب في فبراير 2013، التي أدت إلى حالة واسعة من الغضب في الشارع المصري، بسبب قرار محمد مرسي برفض عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية، ويرغب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، في الحصول على أكبر عدد من المقاعد داخل مجلس النواب.