مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14.. تخبطات مرسي وإعلان العصيان المدني

تصدر مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14 محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الأخيرة، حيث ألقت أحداثها، التي جاءت بعنوان العصيان المدني، الضوء على فترة ارتفعت فيها حدة الاحتجاجات الشعبية على الرئيس المعزول محمد مرسي وحكومته، وتحديدا فترة العصيان المدني التي شهددتها محافظات القناة وتحديدا بورسعيد؛ للمطالبة بالقصاص من ضحايا أحداث العنف التي شهدتها المدينة في عهد مرسي.

وكشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14، حالة الارتباك التي كانت تعيشها البلاد في ذلك الوقت، حيث عقد الفريق عبد الفتاح السيسي وقتها اجتماعا؛ لبحث القرارات المتخبطة التي كانت تتخذها الرئاسة في ذلك الوقت، والتي كان يتدخل فيها بصورة كبيرة مكتب الإرشاد وقياداته.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14

ويعاد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 14، 5 مرات على مدار اليوم التالي من عرض الحلقة الجديدة على قناتي «ON» و«ON دراما»، إضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية، وتعاد الحلقة للمرة الأولى بعد عرضها في تمام الساعة الـ 4:20 على قناة «ON» بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 3:30 عصرا، أما قناة «ON دراما» فيعاد المسلسل 3 مرات على شاشتها، الأولى في الخامسة إلا ثلث، ثم يعاد في الـ 10:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة الساعة السادسة مساء.