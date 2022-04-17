مسرح عرائس لتوعية الأطفال بالمساحة الآمنة والقيم في كفر الشيخ

شهدت قاعة ألف ليلة وليلة بحديقة صنعاء بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، مسرح العرائس لتوعية الأطفال بحقوقهم والمساحة الآمنة والقيم الإيجابية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والدكتورة آلاء خفاجة مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، وأمينة عبد الفتاح منسق مؤسسة أجيال بكفر الشيخ، وعدد من الأطفال.

مسرح العرائس بكفر الشيخ

تناول مسرح العرائس، أشكال الإساءة للطفل سواء الاعتداء الجسدي والاساءة النفسية والاهمال والاستغلال، بالإضافة إلى التغذية التمتع بالسلامة البنية، واللعب والتسلية برعاية الأسرة التي تمنحه الحنان والرعاية والملبس والمسكن، ولكل طفل الحق في المعاملة الإنسانية والخدمات الصحية والتعليم وعدم التميز، بالإضافة لحقوق الطفل من ذوي الهمم.

كما تناول مسرح العرائس، وسائل إنقاذ الطفل ورقم الخط الساخن 1600 للإبلاغ وسبل الإبلاغ للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أعقبها مناقشة الأطفال عن حقوقهم، وتوزيع جوائز عليهم.

حماية الطفل تنقذ الأطفال من المخاطر

وتبذل إدارة حماية الطفل بكفر الشيخ جهودا كبيرة من أج توعية الأطفال وإنقاذهم من الإتجار بهم أو استغلالهم، حيث نجحت خلال الفترة الأخيرة من منع استغلال الكثير من الأطفال في التسول وتسليمهم لدور رعاية، كما تمنع زواج القاصرات ويتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد من يقوم بتلك الأفعال.

كما تقوم إدارة حماية الطفل بتوعية الأمهات والأسر ايضا بأهمية الحفاظ على أبنائهم من الاعتداءات.