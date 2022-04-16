مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15.. أحمد السقا يمنح زوجة «إرهابي» فرصة جديدة

يواصل الضابط مصطفى خليفة (أحمد السقا)، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15، التحقيق مع إسراء زوجة التكفيري الذي تبحث عنه المخابرات الحربية والمتورط في العمل مع خلية تكفيرية، تخطط لإجراء عدد من العمليات الإرهابية في سيناء وعدد من محافظات الجمهورية، وذلك بعد ما تم القبض عليها من قبل رجال الأمن في الحلقة الماضية.

يخبر الضابط مصطفى خليفة زوجة الإرهابي، في أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15، أنه من الأفضل لها أن تعود إلى منزل عائلتها، بعدما تركته لتهرب مع الإرهابي «أسامة» معتقدة أنها ستعيش معه حياة أفضل غير التي عاشتها في منزل العائلة، حيث كانت تتعرض للعنف على يد والدها، ولكنها في النهاية وجدت حياة أسوأ مع زوجها.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15

وخلال أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15، يحاول الضابط مصطفى، منح إسراء فرصة جديدة من خلال التعاون مع رجال الأمن، وأنها قد تكون الفرصة الأخيرة بالنسبة لها لإصلاح كل الأخطاء التي ارتكبتها، فهي بالنسبة للدولة سيدة تساعد زوجها الإرهابي، ولكن بالنسبة للتنظيم هي زوجة أحد رجالهم يثقون بها ومهمة بالنسبة لهم، وبالتالي تستطيع مساعدة رجال الأمن في الوصول إلى أبو منير قائد التنظيم.