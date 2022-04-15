مايان السيد تشكر الجمهور بعد إشادته بدورها في مسلسل الاختيار 3

تصدرت الفنانة مايان السيد تريندات مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية بعد ظهورها في مسلسل الاختيار 3 بدور «آية» ابنة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أنذاك، والذي يقوم بدوره الفنان ياسر جلال، إذ حدث بينهما حوارًا إنسانيًا وكانت تخبره أن بعض زملائها في الجامعة يتهمون والدها بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين التي كانت تحكم البلد في ذلك الوقت، ليرد عليها بأن الدين ليس حكرًا على جماعة بعينها.

الجمهور يشيد بأداء مايان السيد في الاختيار 3

وكانت إحدى الصفحات طرحت سؤالا: «من أفضل ممثل أو ممثلة بالنسبة لكم في دراما رمضان؟»، وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ليجاوب عدد من المتابعين باسم مايان السيد مشيدين بظهورها في دراما رمضان 2022.

وشاركت مايان السيد جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» عبر خاصية الـ«ستوري» بعض تلك الإشادات، إذ قالت إحدى المتابعات: «بحب مشهد مايان السيد مع ياسر جلال جدًا»، وكتبت أخرى: «مايان السيد مع ياسر جلال كانت مذهلة»، لتعلق «السيد» قائلة: «شكرًا شكرًا».

مايان السيد تعبر عن سعادتها بالمشاركة في الاختيار

وأعربت مايان السيد عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في مسلسل الاختيار 3، إذ نشرت منذ أيام، عدة صور من كواليس مشهدها مع الفنان ياسر جلال، وعلقت عليه قائلة: «سعيدة وفخورة جدًا بتقديم دور آية بنت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وليا شرف المشاركة في مسلسل كبير وضخم زي مسلسل الاختيار».

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3 من بطولة مجموعة من الفنانين وهم: ياسر جلال، أحمد السقا، أحمد عز، كريم عبد العزيز، صبري فواز، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، أحمد بدير، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.