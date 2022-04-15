مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13.. الإخوان يشكلون حرس ثوري والسيسي يوجه إنذار

تصدر مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 محركات البحث على الإنترنت بعد ساعات من عرض الحلقة السابقة، والتي تطرق فيها المخرج بيتر ميمي إلى اكتشاف المخابرات الحربية أن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان وراء الترويج لشائعات ضد الجيش منها إقالة وزير الدفاع، بالإضافة إلى قيامهم بالتجاوز في حق الجيش وقياداته، وتصل تلك التقارير إلى الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، الذي يوجه إنذار إلى محمد مرسي، آنذاك.

وعلى الجانب الآخر، ألقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 الضوء على محاولات جماعة الإخوان في تشكيل حرس ثوري لمواجهة الجيش المصري، وذلك من خلال خطة وزير الشباب الإخواني أسامة ياسين الذي قام بضم عدد من الشباب المتفوق جسديا إلى صفوف الجماعة.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13

موعد إعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13

يبحث المشاهدون عن موعد إعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13، قبل موعد عرض الحلقة الجديدة، ومن المقرر أن تعاد الحلقة السابقة من المسلسل في تمام الساعة الـ3:30 مساءً على شاشة قناة «ON»، وفي تمام الساعة السادسة مساءً على شاشة «ON دراما».