أنوشكا تفاجئ خالد النبوي داخل منزله في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل راجعين يا هوى، مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها الفنانة أنوشكا التي تقوم بدور «شريفة»، عندما قامت بدخول منزل الفنان خالد النبوي، صاحب دور «بليغ»، رغم عدم تواجد الأخير.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15

وأبدى الفنان خالد النبوي، عن امتلاك الفنانة أنوشكا لمفتاح منزله ودخولها إليه بدون علمه، لتخبرها بأنها تمتلك نسخة هي وأولادها، قائلا لها بشكل ساخر: «أيوه طبعا مهما طلعولي الكارت الأحمر وأنا مستنيهم يرموني في الشارع».

مواجهة بين أنوشكا وخالد النبوي

وقررت أنوشكا في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15، الدخول في اتفاق جديد مع خالد النبوي، حيث قررت عقد معاهدة سلام معه مقابل تنفيذه لكلامها وعدم الدخول في صراعات معها، لتقوم بالتلميح له بإمكانية الدخول في علاقة عاطفية من أجل الحصول على ثروته التي عاد من أوروبا لأجلها، حتى يستطيع سداد ديونه المتراكمة والمقدرة بنحو 5 ملايين يورو.