«صدام وحالة ضرب» في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15 بطولة خالد النبوي

تصدر مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15 بطولة خالد النبوي، محركات البحث على موقع «جوجل» الشهير، رغبة في معرفة كل تفاصيل الحلقة الجديدة التي ارتفعت وتيرة أحداثها بعد عرضها مساء اليوم، خاصة بعد مشادة فريدة مع خطيبها السابق، وضرب الفنانة وفاء عامر، لزوجة ابنها بعد شكوى زوجة ابنها الأولى منها.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15 بطولة خالد النبوي

وبدأت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15 بطولة خالد النبوي، بصدام بين الفنانة هنا شيحة التي تجسد دور «فريدة» مع خطيبها السابق، بعد دخوله عليها بحلوى احتفالا بذكرى خطوبتهما، إلا أنها صدمته بأنهما الآن غير مخطوبين، لذلك لا يمكنها الموافقة على قبول هديته والاحتفال بمناسبة غير موجودة.

وفاء عامر تتعدى بالضرب على زوجة ابنها

وازدادت أحداث مسلسل راجعين يا هوي سخونة، بعد اعتداء الفنانة وفاء عامر التي تجسد دور يسرية، على زوجة ابنها الثانية لأنها لا ترغب في زواجهما، وذلك بعد شكوى الزوجة الأولى من زوجها «مدحت».

وسارعت الفنانة وفاء عامر للذهاب إلى منزل زوجة ابنها، لتعتدي عليها رغم مقابلتها بشكل جيد، إلا أنها قامت بضربها باستخدام «الشبشب»، بمساعدة اثنين من السيدات معها.

ولم يقف زوجها مكتوف الأيدي، بعد اعتداء والدته على زوجته في غيابه، حيث ذهب إلى وفاء عامر ليعاتبها على تعديها بالضرب على زوجته، إلا أنه فوجئ بردها أنها لن تتعامل مع زوجته بشكل جيد مهما فعلت، وسيستمر الخلاف بينهما دائرا حتى يقرر إلقاء يمين الطلاق عليها والعودة مجددًا إلى منزل أسرته، والابتعاد عن عائلة فطين.