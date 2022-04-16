مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 15 والقنوات الناقلة ما زالت محل بحث المتابعين رغم مرور حوالي أسبوعين من الشهر الكريم وعرض الدراما الرمضانية، وذلك بعدما تطورت الأحداث بسهولة خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين «ولاء» سلمى أبو ضيف و«طارق» نور خالد النبوي بعدما علمت أسرتهما بطبيعة المشاعر بينهما.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15

ومحاولة لإبعاد «طارق» عن عمه بليغ أبو الهنا و«ولاء»، وقدم أحد أقاربه عرضا له بعقد عمل في شركة إنترناشونال بجوار برج خليفة في الإمارات، لكن نور خالد النبوي اعترض نتيجة عدم وجود خبرة لديه تجاه ذلك العمل، لكن أسرته واصلت الضغط عليه بضرورة التوقيع على العقود.

أما عن مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 15 والقنوات الناقلة من أجل استكمال الأحداث، فتبدأ إذاعة الحلقة لأول مرة عبر شاشة «دي إم سي» في الساعة 9:25 مساءً بتوقيت القاهرة، ولكن حسب موعد المملكة العربية السعودية يكون في تمام الساعة 10:25 مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل راجعين ياهوى

ويعاد مسلسل راجعين يا هوى عبر قناة DMC في الساعة 4:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 5:30 صباحًا وفقًا لتوقيت السعودية، فيما يعرض العمل الدرامي للمرة الثانية على قناة «CBC» في الساعة 2:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و3:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والإعادة عبر نفس المنصة في الساعة 2:15 مساءً.

- ويمكن متابعة مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15 عبر منصة Watch it.