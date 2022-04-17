خبير: اشتروا الذهب حتى لو جرام.. «قيمته هترتفع مع الوقت»

قال طارق عبد الجليل، الخبير في المعادن الثمينة والذهب، إنه خلال الفترة الحالية، ينصح دائما بشراء الذهب من قبل الأشخاص، خاصة أن هذه الفترة تشهد الكثير من التقلبات الاقتصادية والاستثمارية التي يشهدها العالم كله خاصة بعد ظروف الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في تضخم وظروف اقتصادية على جميع الدول.

وأضاف عبد الجليل في تصريحات لـ«الوطن»، أن التضخم الذي يشهده العالم كله خلال الفترة الأخيرة، يتمثل في أن النقود تفقد قوتها الشرائية، وقيمتها الألمانية وقدرتها على شراء الأشياء، بقيمة الـ50 جنيه اليوم، ستصبح بعد 5 سنوات غير قادرة على شراء أي شيء مثل السابق، إذ أن التضخم يحدث في اقتصاد دول العالم، مهما بلغت قوته حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، لكن نسبة ارتفاع التضخم تختلف من دولة إلى أخرى، فهناك دول تستطيع احتواء التضخم وأخرى لا.

الذهب أفضل طريقة لاستثمار الأموال

وأشار إلى أن أفضل طريقة للحفاظ على الأموال من التضخم، هي حفظها في سبع لا تقل قيمتها مع مرور الوقت على الأقل، لكن يجب أن تكون من الأفضل أن يكون هناك مكسب في قيمة هذه السلع.

ولفت إلى أن أفضل طريقة للحفاظ على الأموال، وقيمتها من التضخم هي الحفاظ عليه بشراء الذهب، لأن الذهب يحافظ على قيمة الأموال من التضخم، فهي تعتبر وعاء إدخاري مثالي وجيد، وهو ما جعل الذهب في زيادة مستمرة في أسعار حتى آخر الزمان.

الذهب وشهادات الاستثمار

أوضح أنه إذا تم بيع الذهب وشراء شهادات استثمار، فهذا يعني أن قيمة الأموال ستقل، وهو ما حدث منذ فترة من الوقت، إذ قام الكثير من الأشخاص ببيع الذهب واستثمار قيمته في البنوك والشهادات، لكن عند انتهاء الشهادات كان سعر الذهب وصل إلى الضعف.

ونصح المواطنون بشراء الذهب بأي مبلغ مهما كان صغير، حتى وإن بلغ وزنه جرام واحد، فالمكسب فيه مع الوقت، سيكون مرتفع جدا، عن أي نوع آخر من طرق استثمار وحفظ الأموال.