مكاسب الذهب للأسبوع الثاني تصل لـ1.4% زيادة في الأسعار

شهدت تداولات الذهب استقرارًا اليوم الخميس، ولكن تم تحديد الأسعار لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أدت الأزمة الأوكرانية واتساع الضغوط التضخمية إلى رفع جاذبية المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

الذهب عند مستوى 1969.28 دولار للأوقية

وسجلت أسعار الذهب الفوري وقت كتابة التقرير تراجع إلى 1969.28 دولار للأوقية بنسبة 0.46%، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1974.6 دولار.

1.4% مكاسب الذهب في أسبوع

وبلغت مكاسب الذهب نحو 1.4٪ حتى الآن خلال الأسبوع، مع إغلاق معظم الأسواق يوم الجمعة لقضاء عطلة.

الحرب الأوكرانية

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في SPI Asset Management: «علاوة المخاطر السياسية من خلال تصعيد الحرب في أوكرانيا تتراكم مرة أخرى، مما دفع جميع الأسعار إلى الأعلى في السلع العامة، وهذا بالفعل يخلق بيئة التضخم تلك»، وفقًا لـ«CNBC».

مضيفًا: «على الجانب المقابل، لا يعرف السوق ما إذا كانت هذه مجرد ظاهرة قصيرة المدى، أم أن الأسواق نوعًا ما تعمل على تقليص القليل من المخاطرة بسبب ما قاله لايل برينر من بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه أقل تشددًا».

رفع أسعار الفائدة

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي «لايل برنارد»، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأمريكي سيجري سلسلة من زيادات أسعار الفائدة ويبدأ في خفض حيازاته من السندات في أقرب وقت في يونيو، للمساعدة في خفض التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في أربعة عقود في مارس آذار.

بيانات التضخم تدعم المعدن

وقال بريان لان، العضو المنتدب لدى تاجر GoldSilver Central: «إن الذهب في هذه اللحظة يتجه ويدعمه أساسًا ما سمعناه من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم في الولايات المتحدة».

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، عن تقديم 800 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، قبل هجوم روسي أوسع متوقع في شرق أوكرانيا.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته في مايو 2020 بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة ، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لأصحاب العملات الآخرين.