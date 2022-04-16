معاهدة جديدة بين نور وخالد النبوي في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15

لم تمر أحداث الحلقة 15 من مسلسل راجعين يا هوى، دون ظهور الفنان خالد النبوي الذي يجسد شخصية «بليغ»، رفقة نجله نور الذي يقوم بشخصية «طارق»، ابن شقيقه في المسلسل.

معاهدة في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 15

وتحدث خالد النبوي مع نور، عن العرض المغري الذي قدمه الفنان إسلام إبراهيم إلى «طارق» بشأن عقد كبير في شركة إنترناشونال بجوار برج خليفة في الإمارات، ليخبره أنه ما زال يفكر في العرض.

خالد النبوي يقدم نصيحة إلى نور

وقدم الفنان خالد النبوي نصيحة إلى نور، بأنهم يرغبون في إبعاده عن ابنة عمه سلمى أبو ضيف التي تقوم بدور «ولاء»، وضرورة مقابلته غدا في الشهر العقاري، وأن يثق في جميع الأمور التي يخبره بتنفيذها، حتى لا يسقط في الفخ الذي تحاولة أسرته نصبه له، وهو الأمر الذي قرر طارق فعله والانسياق وراء حديث عمه.