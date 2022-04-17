حبس المتهم بقتل طفل في سمالوط انتقاما من والده: وضعه في جوال وألقاه في الماء

قررت نيابة مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، حبس المتهم باستدراج طفل وقتله، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم وضع جثة الطفل داخل جوالين

كان مزارع، استدرج طفل من أمام منزله في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وقتله داخل قطعة أرض زراعية، إذ انهال عليه بالضرب والخنق، وعندما لفظ أنفاسه الأخيرة وضع الجثة في جوالين بلاستيك، وألقاها داخل مجرى مائي حتي جرى العثور عليها.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، بلاغا في وقت سابق، بتغيب طفل عمره 4 سنوات، حال لهوه أمام منزله في ظروف غامضة، والعثور على جثته بمجرى مائي، ونجح رجال المباحث الجنائية في تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

المتهم ابن عمومة والد الطفل المجني عليه

توصلت جهود فرق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أن وراء تغيب الطفل أحد أبناء عمومة والده ويعمل مزارع.

وبتقنين الإجراءات، جرى استهدافه، وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بقتل الطفل من خلال استدراجه لقطعة أرض زراعية كائنة بذات الناحية وتكبيله، وخنقه حتى فارق الحياة، وعقب ذلك وضع جُثته داخل 2 جوال بلاستيك وألقاهما بمجرى مائي بدائرة مركز سمالوط، بغرض الإنتقام من والده لقيامه بالتشهير به بالسرقة بين أهالى القرية، كما أرشد عن مكان تخلصه من الجثة، وجرى انتشالها لإتخاذ الإجراءات القانونية.

جرى تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة المختصة لتباشر التحقيقات، والتي أصدرت قرارها المتقدم كما تم تعزيز التواجد الأمني بمحيط منزل المتهم تحسبا لوقوع أي تداعيات بين الأهالي.