محافظ المنيا يتفقد شادر بيع الخضر والفاكهة بسوق «الحبشي»

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، شادر بيع الخضر والفاكهة بسوق «الحبشي»، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والرقابة على الأسعار.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والمهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، ومسؤولي الغرفة التجارية، وعدد من الجهات المعنية.

الأسعار تسجل انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية

أجرى المحافظ جولة تفقدية بجميع الأقسام داخل السوق، حيث اطمأن على توافر وجودة المعروض من الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة، وناقش عدداً من البائعين والمواطنين بشأن أسعار الخضر والفاكهة خلال الفترة الحالية، مقارنةً بالأيام الماضية، مؤكداً أن الأسعار شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن المحافظة حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار.

تكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة على الأسواق

ووجه محافظ المنيا، في وقت سابق، رؤساء المراكز والمدن بتخصيص شوادر بكل مركز لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطنين، لدورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، كما شدد على تكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة على الأسواق، والاستمرار في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة، للقضاء على ظواهر الغش التجاري والتلاعب بقوائم الأسعار.

وأقامت محافظة المنيا 9 معارض «أهلاً رمضان» في كافة مراكز المحافظة التسعة، وأيضاً في مدينة المنيا الجديدة، كما تم افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية والسوادنية وشوادر لبيع الخضروات بأسعار مخفضة، وذلك لمواجهة زيادة الأسعار التي طرأت على معظم المواد الغذائية، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.