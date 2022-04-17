الطفلة ريما مصطفى تكشف تفاصيل دخولها عالم التمثيل: بدأت من عمر 5 سنوات

أعربت الطفلة ريما مصطفى، عن سعادتها البالغة، بأداء دورها في مسلسل «الكبير أوي الجزء السادس»، رغم أن عمرها 8 سنوات، إذ ذكرت أنها بدأت التمثيل في سن مبكرة للغاية من عمرها، وقدمت أول عمل فني لها مع المخرج تامر محسن، منذ 3 سنوات، وكانت شاركت في فيلم قصير يتحدث عن الإرهاب، بعدما طلب تامر محسن من والدتها أن تخوص تجربة التمثيل، وبعد نجاحها في أداء دورها، شدد محسن لوالدتها على ضرورة استمرارها في مجال التمثيل، وأبلغها بأماكن المكاتب الخاصة لتقديم الأوراق.

ذهبت في كاستينج وجرى قبولها

أضافت «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يذاع على شاشة «الأولى»، أنها ذهبت في كاستينج، وتم قبولها في أكثر من عمل بشكل متتالي، وبعدها انطلقت في مجال التمثيل، وهي سعيدة بالاستمرار، مؤكدة أن أصدقائها في المدرسة، وعددًا من المواطنين في الشوارع، يقوموا بالتصوير معها، بعدما شاهدوها في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، معربة عن أسفها من تقديم دور طفلة متنمرة خلال الكبير أوي، لكن لم تخشى من هذا العمل، كون زملائها يعرفونها جيدا وتحبهم.

وأشارت الطفلة ريما مصطفى، إلى أنها كانت أمنيتها أن تصبح معلمة كونها تحب مهنة التدريس.