مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 15 والقنوات الناقلة

تصدره لتريند محركات البحث على مدار الأيام الماضية، جعل مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي من أكثر المسلسلات مشاهدة في السباق الرمضاني من عام 2022، ما جعل العديد من محبي مشاهدة الكوميديا يبحثون عن مواعيد عرض الحلقة 15 والقنوات الناقلة، بعد تعرض العترة ابن الكبير للتنمر من إحدى زميلاته في المدرسة في الحلقة السابقة.

واهتمامًا من «الوطن» بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة احمد مكي الحلقة 15 والقنوات الناقلة، والتي جاءت كالتالي:

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة احمد مكي الحلقة 15 والقنوات الناقلة

ويتزامن عرض مسلسل الكبير أوي 6 مع توقيت الإفطار، إذ يتمّ إذاعة الحلقة الجديدة على قناة ON E في تمام الساعة 6:20 مساءً، بينما يتمّ إعادته مرة أخرى في تمام الساعة 1:50 صباحًا على نفس القناة، فيما تأتي الإعادة الثانية له في اليوم التالي في تمام الساعة 2 ظهرًا.

تردد قناة ON E

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11861.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- تصحيح الخطأ: 6 / 5.

- الجودة: HD.