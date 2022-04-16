«جوني» يتجه للعمل «انفلونسر» في الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 6

قرر «جوني» خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 6 بأن يصبح «انفلونسر» بعد أن جاءته الفكرة من المشاجرة التي وقعت بين الكبير أوي ومربوحة، كونها تتابع إحدى مشاهير اليوتيوب التي تطهو الطعام من غرفة النوم.

جوني يتفق مع هجرس على العمل معًا

ويقترح «جوني» خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 6 على هجرس الفكرة، ويلقى معاناة في إقناعة بما يفكر به، وبالفعل يتفق الثنائي على أن يشتركا في المشروع بعد دراسته.

مكي يتصدر محركات البحث

واستطاع الفنان أحمد مكي أن يتصدر محركات البحث على مدار الأيام الماضية، بعد طرح مسلسل الكبير أوي 6 من بطولته، لذا زادت عمليات البحث عن المسلسل كونه يقدم محتوى كوميدي، وذلك بعد انتهاء حلقت أمس الحلقة 14، التي تناولت قضية التنمر، من خلال الطفلة جليلة، التي تتنمر على جميع زملائها في المدرسة، وعلى «العترة» ابن الكبير أوي، الذي أصبح يدعي الإعياء من أجل التهرب من الذهاب إلى المدرسة خوفًا من جليلة، وعندما خضع للكشف الطبي من الدكتور ربيع، أكد أنه لا يعلم ما به، وهنا فهم الكبير أن ابنه يتهرب من المدرسة بدون أسباب واضحة.