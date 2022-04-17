تسجيل جديد لـ مرسي ومحمد بديع ضمن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15

كشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15، عن تسجيل حي جديد للرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، يتحدثان عن أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، وقال مرسي خلال التسجيل: «أحمد ماهر كان بيقول دي فرصتنا النهارده نكسر الإخوان، العيال فاضية بتاخد فلوس أومال بياكلوا منين».

بينما قال المرشد عن حركة 6 أبريل، في التسجيل الذي جاء ضمن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15، «لا بقالهم وضعية والناس بتتكلم عليهم»، ليرد عليه مرسي: «وبعدين الساعة 10 هتلاقيه طالع على الفضائيات، عمال يوزع الاتهامات والتوجيهات».

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15

وكشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15، عدد من الكواليس الخاصة بجماعة الإخوان خلال فترة حكمهم، من 2012 إلى 2013، كان أبرزها فتح البلاد أمام العناصر التكفيرية والإرهابية، لتنفيذ أعمال عنف داخل البلاد، كما تطرقت أحداث حلقة اليوم من المسلسل، عن تسريب جميع بيانات المصريين في غرفة داخل قصر عابدين لصالح الجماعة الإرهابية.