قائمة الشركات المشطوبة من سجلات التصدير لمصر.. «ريبدبول» أبرزها

شطبت وزارة التجارة والصناعة، دفعة جديدة من الشركات الكبرى، من سجلات الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى السوق المصرية، وفقا لقواعد تسجيل الشركات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التي حددها القرار رقم 43 لسنة 2016.

حملت القائمة الجديدة التي أعدتها الوزارة، أسماء شركات شهيرة، على رأسها «المراعي» السعودية لمنتجات الألبان، وشركة «يونيليفر» البريطانية صاحبة العلامة الشهيرة في منتجات العناية الشخصية والمنتجات الغذائية، وشركة «ريد بول» منتجة مشروب الطاقة المعروف.

ليس المرة الأولى

لا تعد تلك المرة الأولى التي تعلن فيها الوزارة شطب عدد من الشركات ذات الجنسيات المختلفة، والعاملة في قطاعات متنوعة، إذ قامت في مارس بشطب 173 شركة، وفي سبتمبر الماضي شطبت 50 شركة متنوعة، وفي يناير الماضي، أعلنت شطب 30 شركة.

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ووفقا لأحدث قائمة أعدتها الوزارة، تنوعت جنسيات الشركات بين الأمريكي والإماراتي، والصيني، والإيطالي، والكوري، والألماني.

شركات سعودية

ووفقا للقائمة، جرى شطب شركة دانيا للأغذية المحدودة، وشركة الكرامة المحدودة لإنتاج المعجنات، وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية المحدودة، والشركة العربية للغزل والمنسوجات والبطاطين، وشركة محمود سعيد لصناعة الزجاج، وجميعها شركات سعودية.

كما شملت قائمة الشركات التي جرى شطبها كل من «إليجانس» للسيراميك الإماراتية، وشركة «كورنيلياني» الإيطالية، ومصنع سيراميك «هيدرا» الإيطالي، كذلك تم شطب شركة «ريد بول» ذات الجنسية النمساوية، وشركة «مدار للكيماويات» السورية، وشركة «نقل إخوان» الأردنية، وشركة «فينوس» للاستيراد والتصدير، ومصنع «هيلث مور للصناعات» الأمريكية.

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مسؤول يوضح

وقال مسؤول بارز بوزارة التجارة والصناعة لـ«الوطن»، إن السبب الرئيس الذي تم بناء عليه وقف الشركات، هو انتهاء صلاحية شهادة الجودة الخاصة بها، مطالبا الشركات بضرورة متابعة تاريخ التسجيل لشهادة الجودة، وتجديدها لتجنب إيقاف المصانع والعلامات التجارية المسجلة، موضحا في الوقت ذاته، أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أجرت تعديلات على القرار رقم 43 لسنة 2015 من أجل تسهيل عملية التسجيل للشركات.

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وكان رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عقد اجتماعا قبل نحو 3 أسابيع مع الوزير المفوض للشئون التجارية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة كيث كيركام، لبحث موقف الشركات التي تم شطبها أو ووقفها من سجلات الموردين إلى السوق المصرية.

وأكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة، أن الوزارة حريصة على إزالة كافة المعوقات التي تعوق حركة التجارة أمام مجتمع الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية.

القواعد الجديدة

وأقرت وزارة التجارة والصناعة في العام 2016، قواعد جديدة لاستيراد المنتجات من الخارج، ونص القرار رقم 43 لنفس العام على أن يُنشأ بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سجلا للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات، ولا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل.

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وتسبب القرار في أزمة لدى العديد من الشركات المصدرة إلى مصر، ما أدى إلى إعلان وزارة التجارة والصناعة قبل أيام تعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، حيث شملت التعديلات، إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43، والتي نصت على أن يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره.