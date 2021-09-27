«التجارة» تشطب 50 شركة من السجلات المؤهلة للتصدير إلى مصر.. نصفها تركي

قررت وزارة التجارة، شطب نحو 50 شركة دولية تقوم بتصدير منتجاتها إلى مصر، من السجلات المؤهلة للتصدير، وكشف قرار لوزيرة التجارة والصناعة حمل رقم 373 لسنة 2021، بشأن شطب قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية، أن نحو 24 شركة من الشركات المشطوبة تركيا.

ووفقا للقرار فقد تنوعت القطاعات التي تعمل بها تلك الشركات ما بين المفروشات المنزلية، والصناعات الغذائية والمعدنية، والملابس، والصناعات المعدنية.

ونص القرار على أنه وفقا للقوانين المنظمة، والقرارين الوزاريين رقم 43 لسنة 2016، و14 لسنة 2019، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلي مصر، فقد تقرر شطب تلك المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية من سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، والتي سبق قيدها طبقا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016.

ومن بين المصانع المشطوبة، مصنع «كيليم موبايلي» التركي، والذي يقوم بتصدير منتجات أثاث منزلي إلى مصر، ومصنع تركي آخر يدعى «يولبولان»، والذي يصدر حديد تسليح وحديد الزهر والسبائك الحديد إلى مصر، ومصنع تركي يدعى «ريفورم سبور» يقوم بتصدير العشب الصناعي والبلاط المطاطي، كما ضمت القائمة شركات تركية متنوعة منها مصنع تصدير منتجات «الكيك» والملابس الجاهزة.

أحواض منزلية استالنس ستيل

وضمت القائمة شركة سعودية لشخص يدعى «مطلق صالح الهدياني»، والذي يُنتج أحواض منزلية استالنس ستيل، وأحواض مطاعم، بجانب مصنع هندي يعمل في تصدير الملابس الجاهزة الحريمي والأطفالي، بجانب شركة إيطالية تدعى «كورنيلياني» تقوم بتصدير الجواكت والبدل والمعاطف والأحذية والشنط إلى مصر.

كما شمل القرار مصنع سيراميك «إليجانس» الإمارات، والذي كان يصدر بلاط سيراميك وبورسلين إلى الأسواق المصرية، فضلا عن مصنع عطور في سنغافورة يدعى «يونيفا»، ومصنع أجهزة كهربائية ماليزي يدعى «ألفا».

قواعد جديدة لاستيراد المنتجات من الخارج

وأقرت وزارة التجارة والصناعة في العام 2016، قواعد جديدة لاستيراد المنتجات من الخارج، ونص القرار رقم 43 لنفس العام على أن يُنشأ بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سجلا للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات، ولا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل.