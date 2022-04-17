الاحتلال يواصل اعتداءاته على الفلسطينيين في بحر «بيت لاهيا»

أطلقت زوارق حربية إسرائيلية، النار، صوب مراكب صيد في بحر بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع تحليق لطيران الاحتلال في أجواء البحر.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مدينة أريحا الجنوبي، وأطلقت القوات الإسرائيلية، قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الفلسطينيين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأصيب شاب فلسطينيا يدعى «أنس فايز مصطفى» برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة جدار الفصل العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم الواقعة في شمالي غرب الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب أحد العمال من بلدة عنبتا، مساء أمس السبت، برصاصا الاحتلال أثناء محاولته عبور البوابة، قبل اعتقاله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا عقب إزالة يافطة علقت على الواجهة الجنوبية في «المسجد الأقصى المبارك»، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين من خارج «باب السلسلة» أحد أبواب «الأقصى»

واعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء أمس السبت، شابين فلسطينيين من خارج «باب السلسلة» أحد أبواب «الأقصى»، كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من أهالي المعتقلين من «المسجد»، أثناء انتظارهم انعقاد جلسة محاكمتهم في محكمة الصلح.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحول مدينة «الناصرة» إلى ثكنة عسكرية

كما قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقفة مساندة لـ «القدس المحتلة» ونصرةً لـ«الأقصى»، في مدينة الناصرة داخل أراضي الـ 48، واعتقلت القوات الإسرائيلية، 12 شخصًا من المشاركين.

وأشار شهود عيان، إلى تحويل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مدينة «الناصرة» إلى ثكنة عسكرية.

وأوقدت «هيئة شؤون الأسرى» و«نادي الأسير» الفلسطيني وفصائل العمل الوطني، شعلة الحرية للأسرى للعام 2022 بميدان الشهيد ياسر عرفات في «جنين»، تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمناسبة مرور 20 عاما على معركة «مخيم جنين»، وإكراما لشهداء وأسرى محافظة جنين.

وطالبت عريضة أمريكية أطلقها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، المعروف باسم «كير» من رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، بإدانة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في «الأقصى».

وحثت العريضة التي وقع عليها حتى الآن أكثر من 1000 مواطن أمريكي، على الاتصال بالإدارة الأمريكية، للمطالبة بحماية حقوق الفلسطينيين الإنسانية والدينية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».