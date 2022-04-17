«سول» تعلن إطلاق «بيونج يانج» مقذوفين باتجاه البحر الشرقي

أعلنت كوريا الجنوبية، أن «بيونج يانج» أطلقت مقذوفين باتجاه البحر الشرقي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، إن زعيم البلاد «كيم جونج أون»، شهد تجربة لإطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة، التي تهدف لتعزيز كفاءة الأسلحة النووية.

الإعلان جاء بعد ساعات من حضور «أون» مسيرة في ذكرى مولد المؤسس

جاء الإعلان الكوري الشمالي، بعد ساعات من حضور «كيم جونج أون»، مسيرة ضخمة للمواطنين في الذكرى الـ110 لمولد جده، الزعيم المؤسس لـ«كوريا الشمالية، «كيم إيل سونج»، في غياب عرض عسكري يجرى عادة في هذه المناسبة.

وكان مصدر، قال أمس الأول الجمعة، إن «سول» و«واشنطن» تجريان محادثات لعقد قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب «يون سيوك-يول» والرئيس الأمريكي جو بايدن في 21 مايو المقبل في العاصمة الكورية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.