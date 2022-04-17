مؤلفة أحلام سعيدة: شيماء سيف تستحق النظر إليها كممثلة حقيقية

أشادت هالة خليل مؤلفة مسلسل «أحلام سعيدة»، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدور «صدفة» الذي تجسده الفنانة شيماء سيف ضمن أحداث المسلسل.

وكتبت هاله خليل: «أول عمل جمعني بشيماء سيف كان من 7 سنين، لما اخترتها تعمل دور الممرضة في فيلم نوارة، وأثناء البروفه فوجئت بشطارتها وخفة دمها، وذكاءها، فقلت لها طب استني شوية، وقررت إعادة كتابة المشهد، للاستفادة بطاقتها الكبيره دي»

شيماء سيف مش بس بونبوناية

أضافت هالة: «وخدت شيماء عن هذا المشهد جايزة أفضل ممثلة، بعدها اشتغلنا مع بعض في مساحة دور أكبر في مسلسل بالحجم العائلي، وبرضه محسيتش إن الدور استغل إمكانياتها بالقدر الكافي، وما زلت أشعر بذلك في مسلسل أحلام سعيدة، رغم إعجابي بها، وبما أضافته من جاذبية للشخصية.. غير أنني أظن أن شيماء تستحق أن ينظر إليها كممثلة، وليست فقط بونبوناية».

مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل أحلام سعيدة بطولة غادة عادل، يسرا، انتصار، مي كساب، شيماء سيف، تامر هجرس، هشام عاشور، نبيل نور الدين، نور محمود، عماد رشاد، هشام إسماعيل، ملك بدوي، وداليا شوقي، من تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، ويعرض المسلسل علي شاشة ON E، ويبدا العرض الأول للحلقة في تمام الساعة 8:25 مساءً، أما الإعادة الأولى، فتكون في الساعة 5:30 صباحًا، بينما تعاد الحلقات للمرة الثانية، في تمام الساعة 10:50 صباحًا.

وتدور أحداث المسلسل، حول «ديدي هانم»، «شيرين» و«ليلى» لكل منهن حكاية وقصة مختلفة، جمعتهن الصدفة خلال تواجدهن في جروب لعلاج مشكلات النوم، وتم التعارف بينهن، وأصبحن صديقات.