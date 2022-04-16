يحرص محبو مشاهدة الكوميديا على متابعة مسلسل في بيتنا روبوت 2، إذ أنه يعد في قائمة المشاهدات في المسلسلات الكوميدية المشتركة في السباق الرمضاني من عام 2022، مما يجعلهم يبحثون عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 15 والقنوات الناقلة حتى يتمكّنوا من مشاهدة الحلقة الجديدة منه.

وسعيا من «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 15 والقنوات الناقلة التي جاءت كالتالي:

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 15 والقنوات الناقلة

حرصت قناة الحياة على الحصول على حقوق بث مسلسل في بيتنا روبوت 2، ويأتي موعد الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة 6:20 مساءً، ليتزامن ذلك مع توقيت الإفطار، فيما تأتي موعد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا، بينما يتمّ إعادته مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

تردد قناة الحياة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12206.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.