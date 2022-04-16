مسلسل مكتوب عليا الحلقة 14.. حفل زفاف أكرم حسني على أيتن عامر وهنادي مهنا

لا زال الجمهور يتابع أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 14، التي عرضت أمس وشهدت حالة من الكوميديا الساخرة، التي تعتمد علي الموقف من الفنان أكرم حسني الذي يجسد شخصية «جلال».

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 14 زواج أكرم حسني

شهد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 14، تطور في الأحداث، حيث احتفل أكرم حسني بكتب كتابه على «روقة» التي تجسد دورها الفنانة أيتن عامر، في نفس يوم حفل زفافه على «سلمى» التي تجسد دورها الفنانة هنادي مهنا.

ومن المقرر أن تشهد حلقة اليوم حفل زفاف «جلال» على الثنائي روقة وسلمى في نفس الفندق، بعد أن صممت والدة جلال على أن يتزوج من ابنة خالته بعد أن توفيت والدتها، وجاءت لتعيش معهما في المنزل.

زواج أكرم حسني من أيتن عامر

لم يكن يخطط جلال للزواج من روقة، ولكن الأمر جاء بمحض الصدفة، حيث ذهب للمنزل، وعندما يسأل روقة تقول له إنها تحبه وتتمنى الزواج منه حتى في حال زواجه من أخرى، ويوافق جلال على طلب والدته ويطلب المأذون للزواج من روقة، وبالفعل يتزوجها، في نفس يوم زفافه على سلمى.