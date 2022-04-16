أكرم حسني يطلق أغنية أنا العريس.. «فيديو»

بعد مرور نصف السباق الرمضاني، أطلق النجم أكرم حسني أغنية أنا العريس في الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل مكتوب عليّا، وحيث كشفت الحلقة عن زواج جلال (أكرم حسني) من رقية (أيتن عامر) وسلمى (هنادي مهنا) في يومٍ واحد، وقد تم تصوير حلقة الفرح في 5 أيام، وتصوير الأغنية على يومين.. كل فرح في يوم منفصل.

أكرم حسني بطل مسلسل مكتوب عليا

وبجانب أغنية التتر، تعتبر أغنية أنا العريس هي ثاني الأغنيات التي أطلقها أكرم حسني في مسلسله بعد ستو أنا التي تصدرت تريند تيك توك وتويتر عقب إطلاقها، ومازال مسلسل مكتوب عليّا يحتل قائمة أفضل المسلسلات الكوميدية في رمضان 2022، ويحصد آراء إيجابية من قبل الجمهور والنقاد ونجوم الفن.

مكتوب عليا يتصدر المسلسلات الكوميدية

وشهدت الحلقة الكثير من المواقف الكوميدية التي عايشها جلال، فهو يتزوج زوجتين في ليلة واحدة وفرح واحد في نفس التوقيت، فيختفي عن واحدة ويذهب للأخرى وهكذا يتناوب دور العريس بينهما، كما حاول جلال اكتشاف سر الغرفة 312، ولكنه ينام ويستيقظ في الفندق فيجدها اختفت دون أن يدرك تفسير ما حدث.

مسلسل مكتوب عليا من بطولة أكرم حسني وأيتن عامر وهنادي مهنا وعمرو عبد الجليل وإسماعيل فرغلي ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن إخراج خالد الخلفاوي.