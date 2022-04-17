الأرصاد: موجة شديدة الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب البلاد (خرائط)

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد على موعد مع موجة شديدة الحرارة تؤثر على كل الأنحاء اليوم الأحد الموافق 17 أبريل، مشيرة إلى نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة مع انخفاض كبير في نسب الرطوبة.

درجات الحرارة بمحافظات الصعيد تسجل 42 درجة مئوية

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» أنَّه من المتوقع أن تسجل الحرارة بمحافظة القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، بينما تسجل الحرارة بالسواحل الشمالية 38 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد 41 درجة مئوية، أما عن محافظات جنوب الصعيد فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة بها 42 درجة مئوية.

نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على الصحراء الغربية

وأوضحت هيئة الأرصاد أنَّ نسب الرطوبة تنخفض نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية الجافة المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، مرورًا بمحافظة القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات مدن القناة حتى شمال الصعيد، حيث من المتوقع أن يبدأ نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على الصحراء الغربية ويتقدم لباقي المناطق مع تقدم الوقت، مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

توقعات بتحسن الأجواء على السواحل الشمالية من الإثنين

وشرحت هيئة الأرصاد أنَّه مع نهاية اليوم من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد، إذ أنَّه من المتوقع أن تتحسن الأجواء على السواحل الشمالية من يوم الإثنين ويعم التحسن باقي أنحاء الجمهورية من يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022، ناصحة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعة الذروة.