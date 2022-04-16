«الأرصاد»: استمرار المنخفض الخماسيني وارتفاع الحرارة غدا الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بفضل المنخفض الخماسيني شديد الحرارة والمثير للرمال والأتربة على الحدود الغربية للبلاد (على دولة ليبيا)، الذي من المتوقع أن يتقدم في الوقت ليصل الحدود الغربية للبلاد، يؤدي إلى نشاط رياح وارتفاع في درجات الحرارة الصغرى.

وأوضحت الهيئة، أنه مع ساعات نهار غد الأحد، تزداد درجات الحرارة، إذ أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة، والسواحل الشماليه 37 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى استمرار هبوب رياح جنوبية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والقاهرة والسواحل الشمالية.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

من جهتها، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد غدا الأحد.

درجات الحرارة المتوقعة لمدة 72 ساعة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأحد 17 أبريل العظمى في القاهرة الكبرى 39 والصغرى 22، الوجه البحري العظمى 39 والصغرى 22، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 18 أبريل، فتسجل العظمى في القاهرة الكبرى 33 والصغرى 17، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17، السواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الثلاثاء 19 أبريل، العظمى في القاهرة الكبرى 27 والصغرى 15، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.