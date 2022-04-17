الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس: القاهرة تسجل هذه الدرجة لأول مرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، آخر تطورات حالة الطقس في كل أنحاء الجمهورية، أبرز الظواهر الجوية، التي تتعرض لها البلاد خلال يوم الأحد 17 أبريل 2022، الموافق 16 من شهر رمضان المبارك، مستعينة بصور من الأقمار الصناعية، تظهر سرعات الرياح وحركة السحب والشبورة.

احذروا من أشعة الشمس

وصرحت هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس اليوم، يشهد ارتفاعا كبيرا وملحوظا في درجات الحرارة، بسبب هبوب رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية والصحراء الغربية، وعليه تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

القاهرة تسجل 40 درجة لأول مرة

أوضحت أن درجات الحرارة تقترب من حاجز 40 درجة علي معظم الأنحاء، وتعتبر هذه المرة الأولى المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 40 درجة، لذا يرجى توخي الحذر، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

تفاصيل طقس الاثنين

كما كشف هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الاثنين الموافق 18 أبريل 2022 الموافق 17 من شهر رمضان المبارك، حيث تشهد البلاد دخول رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل نسبي علي شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 33 درجة كما تنخفض درجة الحرارة الصغرى وتعود الأجواء الباردة ليلا وفي الصباح الباكر.

انخفاض ملحوظ بالحرارة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022 الموافق 18 من شهر رمضان المبارك، يشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كل الأنحاء، لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، وباردة ليلا وفي الصباح الباكر.

وعن درجات الحرارة اليوم الأحد:

القاهرة 39-22

الإسكندرية 38-21

وادي النطرون 38-21

طنطا 38-21

شبين الكوم 39-22

دمنهور 39-22

بلطيم 37-21

مطروح 36-19

السلوم 35-19

سيوة 39-18

بورسعيد 34-21

دمياط 34-21

الزقازيق 39-22

المنصورة 39-22

الإسماعيلية 40-21

السويس 38-21

العريش 38-21

رفح 35-20

رأس سدر 35-16

نخل 39-19

نويبع 36-20

طابا 35-20

كاترين 32-15

الطور 34-21

شرم الشيخ 36-25

الغردقة 35-24

مرسى علم 31-21

الفيوم 40-22

بني سويف 40-22

المنيا 41-23

أسيوط 41-22

سوهاج 41-23

قنا 41-24

الأقصر 42-24

أسوان 42-25

إدفو 42-25

أبو سمبل 41-26

الوادي الجديد 42-22

شلاتين 35-19

أبو رماد 35-18

حلايب 32-19

رأس حدربة 32-19